Анар Багиров: Коллегия адвокатов внесет свой вклад в обеспечение правосудия

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одно из немногих государств в мире, в Судебно-правовом совете (СПС) которого представлена Коллегия адвокатов. Об этом в четверг сказал Trend председатель Коллегии Анар Багиров, избранный членом Совета.

Багиров отметил, что это оценка, которую страна придает адвокатам: «Адвокаты играют важную роль в судебно-правовой системе, потому что правосудие невозможно без сильного, грамотного адвоката. И то, что представитель Коллегии адвокатов представлен в Судебно-правовом совете страны, в первую очередь, означает участие адвокатов в этих реформах. В то же время это способствует устранению существующих проблем. У СПС очень широкие полномочия, и участие Коллегии адвокатов в Совете повышает авторитет адвокатов, что весьма важно для управления судебной власти и в то же время внесет свой вклад в обеспечение высоких стандартов правосудия».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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