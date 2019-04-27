Определились команды-финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с обручами и булавами

27 апреля 2019 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились команды-финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, сообщает Trend.

В финал прошли команды – Болгарии (25.300 балла), Японии (24.350 балла), Украины (23.900 балла) Италии (23.700 балла), Беларуси (23.350 балла), Китая (23.150 балла), России (22.900 балла) и Финляндии (22.100 балла).

Команда Азербайджана с результатом 17.350 балла, расположилась на 18 позиции, и в финал не прошла.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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