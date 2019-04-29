Азербайджанский шахматист занял третье место в шахматном турнире в Германии

29 апреля 2019 23:45 (UTC+04:00)

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем турнира GRENKE Chess Classic, который проходил в немецких городах Карлсруэ и Баден-Баден, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в партии заключительного, девятого тура Карлсен белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва.

По итогам девяти туров Магнус Карлсен (Норвегия) набрал 7,5 очка. Фабиано Каруана (США) стал вторым, набрав 6 баллов. Замкнул тройку азербайджанский шахматист Аркадий Найдич, в активе которого 5 баллов. Остальные шахматисты завершили турнир в следующем порядке: Максим Вашье-Лаграв (Франция, 5 очков), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения) и Петр Свидлер (Россия) - по 4,5, Франсиско Вальехо (Испания, 4), Георг Майер (Германия) и Винсент Каймер (Германия) - по 2.

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