Определился победитель "Бакинского марафона-2019" среди женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Определился победитель "Бакинского марафона-2019" среди женщин, сообщает Trend.
Победительницей марафона среди женщин стала украинка Валентина Полтавска.
Вторым финишировала шотландка Сузаннэ Мотанти, третьей - представительница Азербайджана Анна Юсупова.
Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит «Бакинский марафон-2019».
«Бакинский марафон-2019» нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.
Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!», организуется уже четвертый год подряд.
«Бакинский марафон-2019» с маршрутом протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.
(Автор: Вугар Иманов)
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