В минобразования Азербайджана заработала «горячая линия» для чрезвычайных ситуаций в школах

8 мая 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана начала работать «горячая линия» (146-2) для чрезвычайных или опасных случаев в учебных заведениях, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Посредством «горячей линии» граждане смогут напрямую проинформировать министерство о чрезвычайных или опасных случаях.

Эта информация будет оперативно расследована соответствующими структурными подразделениями министерства, и будут приняты соответствующие решения, а также необходимые меры по пресечению этих случаев.

Информация, поступившая на «горячую линию» 146-2, будет направлена сотрудникам министерства и взята под контроль ответственными лицами министерства или местным органом управления образования. Поступившая в связи с чрезвычайными ситуациями информация будет анализироваться, обобщаться и с соответствующими предложениями представлена руководству министерства.

С нового учебного года во всех образовательных заведениях будут размещены информационные табло о функционировании «горячей линии» 146-2.

К чрезвычайным ситуациям относятся произошедший пожар, отравление, несчастные случаи с учащимися и работниками сферы образования, случаи физического или психического насилия против учащихся или работников сферы образования в учебном заведении или на его территории, другие случаи, способствующие серьезному нарушению нормальной работы учебного заведения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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