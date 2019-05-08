В Баку пройдет пробный экзамен для желающих работать учителем

8 мая 2019 22:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с конкурсом по приему учителей на работу, в Баку пройдет пробный экзамен.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, процесс регистрации желающих участвовать в пробных экзаменах продолжается. Регистрацию можно пройти до 11 мая в онлайн-режиме, пройдя по ссылке miq.edu.az/sinaq.

Пробный экзамен будет проведен 16 мая Институтом профессионального развития работников образования во втором учебном здании (корпус "Гянджлик") Азербайджанского государственного экономического университета.

(Автор:Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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