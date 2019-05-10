ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погоды

10 мая 2019 23:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Резкое похолодание погоды, выпадение дождя и града, сопровождающегося ветром, в ряде регионов Азербайджана, вынудило ОАО "Азеришыг" принять ряд опережающих мер. Об этом сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, начиная с вечерних часов сотрудники ОАО были мобилизованы с целью предотвращения возможных аварий.

"Живая силы и техника уже приведены в готовность. Они работают для предотвращения возможных аварий. Другая группа же занимается оперативным устранением перебоев в электроснабжении, которые происходят в дождливую, ветреную погоду. В настоящее время в Загатальском районе и на прилегающих территориях устранены возникшие перебои, подача электроэнергии абонентам восстановлена", - сказал он.

Напомним, что ранее директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сообщила Trend, что в пятницу в вечерние часы в Балакенском районе Азербайджана выпал град

"Согласно данным, на 20:00 в Губе, Гёйгеле, Гяндже шел дождь. В Дашкясане, Нахчыване, Лянкяране, Астаре, Ярдымлы, Билясуваре, Шамахы наблюдалась молния. В Балакенском районе с 20:02 по 20:08 в течение шести минут выпадал град. Диаметр града составил 24 миллиметра", - сказала Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Талех Агавердиев)

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