Команда Азербайджана прошла в финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с пятью обручами

16 мая 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана с результатом 21.650 балла прошла в финал 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с пятью обручами, сообщает в четверг Trend.

В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках соревнований Чемпионата Европы определились финалисты среди команд юниорок в групповых упражнениях с пятью обручами

В финал прошли команды России (23.7000 балла), Беларуси (23.100 балла), Италии (23.050 балла), Украины (21.800 балла), Азербайджана (21.650 балла), Испании (21.400 балла), Эстонии (21.400 балла), (Литвы 20.725).

В Национальной арене гимнастики в Баку с 16 по 19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Талех Агавердиев)

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