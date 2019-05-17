Здорово выходить на ковер, когда тебя поддерживают и аплодируют - эстонская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Здорово выходить на ковер, когда тебя поддерживают и аплодируют. Об этом в пятницу сказала Trend эстонская гимнастка Виктория Богданова после своего выступления в рамках второго дня 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

«Участвовала несколько недель назад на Кубке мира по художественной гимнастике (26-28 апреля) в Баку, в этом же зале, поэтому сегодня легче выступать, так как атмосфера уже знакомая. В упражнении с мячом я чувствовала себя намного увереннее, чем на Кубке мира. А в упражнениях с обручем допустила одну нелепую ошибку. Думаю, что это просто от волнения. Но я не расслабляюсь, завтра мне выступать в упражнениях с лентой и булавами, поэтому надо собраться и до конца сделать то, что я могу», - сказала гимнастка.

Виктория Богданова отметила, что зрители поддерживают каждую гимнастку.

«Это мило, потому что здорово выходить на ковер, когда тебя поддерживают и аплодируют», - подчеркнула она.

Эстонская спортсменка добавила, что много положительных эмоций ей доставил маскот – обезьянка по имени Луиджи.

«Мы вчера наблюдали за выступлением команд в групповых упражнениях и увидели маскота. Он такой забавный, что мы даже забывали следить за оценками и смотрели только на Луиджи», - сказала она.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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