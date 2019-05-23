В связи с финалом Лиги Европы УЕФА в Баку проезд на поездах в некоторых направлениях будет бесплатным

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования работы железнодорожного транспорта в связи с финалом Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая, приказом председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" разработан план мероприятий на период соревнований.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно плану мероприятий, 25-28 мая 2019 года аккредитованным на финальную игру лицам будет обеспечен бесплатный проезд в течение дня на электричках марки Stadler Kiss между станцией Баку-Пассажирская и остановкой «Кёроглу», а также по маршруту Баку-Сумгайыт. 29 мая 2019 года до начала финальной игры с 18:00 до 23:00 и 30 мая 2019 года после завершения игры с 01:00 до 04:00 года бесплатный проезд на этих электричках по тем же маршрутам будет обеспечен лицам, имеющим билеты (приглашения) на игру, аккредитованным лицам и другим соответствующим гостям.

В то же время, для осуществления перевозок футбольных болельщиков и гостей мероприятия из Грузии в Баку и обратно, 28 мая в 22:35 из Тбилиси в Баку, а 30 мая в 08:00 из Баку в Тбилиси будет запущен дополнительный пассажирский поезд.

В связи с назначением вышеуказанного дополнительного поезда отменяется рейс поезда №98/97, который должен был выехать 27 мая из Баку и 28 мая из Газаха в обратном направлении.

В одном направлении отменяется поезд Баку-Газах №98, отправляющийся 29 мая из Баку.

В то же время, отменяется рейс поезда №660/659 Баку-Астара-Баку, отправляющийся 30 мая из Баку и 31 мая из Астары в обратном направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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