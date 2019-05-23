БАКУ /Trend/ - В этом году у выпускников азербайджанских колледжей больше шансов поступить в вузы, что связано с увеличением числа плановых мест. Об этом сказал заместитель руководителя аппарата минобразования Ягуб Пириев, сообщает в четверг Trend.

Пириев отметил, что Кабмин утвердил план по приему в вузы на 2019-2020 учебный год, и в сравнении с прошлым годом число плановых мест увеличено на 6,4 процента.

«Если в прошлом году были выделены 45 599 плановых мест, то в текущем году это 48 506 мест. Обычно показатель реализации плана по приему составляет 90 процентов и 4-5 тысяч плановых мест остаются незанятыми. В сравнении с прошлым годом в этом году число выпускников средних школ на 7-8 тысяч человек меньше. Это повышает шансы для выпускников колледжей при поступлении в вузы», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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