Во время соревнований переволновалась и это сказалось на выступлении – азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - На тренировках упражнение получалось у меня значительно лучше, чем во время квалификационного соревнования на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике. Об этом в субботу сказала Trend азербайджанская гимнастка Хошгядям Гулиева.

«Во время соревнований я переволновалась и это сказалось на выступлении. Поэтому я не смогла выступить так, как хотела. Конечно, мне очень помогла собраться поддержка болельщиков», - сказала гимнастка.

Хошгядям Гулиева, которая на Чемпионате Европы выступает только в индивидуальной программе, отметила, что аэробной гимнастикой начала заниматься год назад.

«Сначала занималась акробатикой, затем два года художественной гимнастикой, и уже на протяжении года - аэробной гимнастикой. Чтобы заниматься аэробной гимнастикой, нужна определенная подготовка. Но мне очень нравится этот вид гимнастики», - добавила спортсменка.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступят во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой вышла в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.