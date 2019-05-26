Трио из Венгрии завоевало золотую медаль Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились победители 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в составах трио среди взрослых гимнастов, сообщает Trend.

Первое место заняло трио из Венгрии (22.411 балла), на втором месте представители России (вторая команда, 22.366 балла), на третьем месте трио из Румынии (вторая команда, 22.133 балла).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. В первой половине дня были определены победители среди юниоров.

Взрослые гимнасты выступают в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ.

Среди взрослых гимнастов команда Азербайджана выступит в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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