На Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку определились победители среди групп

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились победители 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в составах групп среди взрослых гимнастов, сообщает Trend.

Первое место заняли гимнасты из Румынии (22.233 балла), на втором месте - группа из Болгарии (22.111 балла), на третьем месте – группа из России (22.100 балла).

Групповая команда Азербайджана в составе Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Нармина Гусейнова, Имран Имранов, Медина Мустафаева, за выступление в финале получила 19.738 балла и заняла седьмую позицию.

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. В первой половине дня были определены победители среди юниоров.

Взрослые гимнасты выступают в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ.

Среди взрослых гимнастов команда Азербайджана выступит в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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