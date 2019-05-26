Азербайджанские гимнастки и зрители неописуемо исполнили гимн страны (ВИДЕО)

26 мая 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики в воскресенье проходят финальные соревнования 11-ого Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Команда Азербайджана завоевала золотую медаль в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.

Команда Азербайджана в программе аэро-данс выступила в составе Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедовой, Нармины Гусейновой, Нигяр Ибрагимбейли, Имрана Имранова, Акифа Кяримли, Эльчина Мамедова, Медины Мустафаевой.

Trend представляет видео великолепного исполнения гимна Азербайджана нашей командой и зрителями.

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