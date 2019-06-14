В школах Азербайджана сегодня прозвенит "последний звонок"

14 июня 2019 09:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана прозвенит "последний звонок", сообщает в пятницу Trend.

В связи с продлением с 2016 года учебного года до 14 июня "последний звонок" проводится в этот день.

Как и каждый год, в этом году «последний звонок» организуется руководством школ непосредственно на территории общеобразовательных учреждений.

В 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны оканчивают 113 815, XI классы - 80 514, а вечерние и заочные средние школы - 674 у

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, в 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования по Баку окончат 28 993 человека, XI классы - 19 786 человек.

Дошкольные подготовительные группы, действующие в 2 977 общеобразовательных учреждениях республики, окончат 97 918 человек.

В 2018/2019 учебном году ожидается прием 164 234 детей в первые классы общеобразовательных средних школ республики. Из них 77542 девочки, 86 692 мальчика.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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