В Азербайджане 60-70% судей выбраны по новым правилам - минюст

БАКУ /Trend/ - Работа азербайджанских судов прозрачна, и каждый может получить информацию о судьях и рассматриваемых ими делах в информационной системе «электронный суд».
Об этом сказал журналистам замминистра юстиции Азер Джафаров, сообщает во вторник Trend.
Джафаров отметил, что в стране строятся новые здания для судов.
Замминистра также подчеркнул, что во избежание каких-либо непроцессуальных действий судьи и граждане общаются только в зале суда, и что для оздоровления корпуса судей была проведена большая работа: «Некоторые судьи были наказаны и отстранены от работы. В Азербайджане применяются самые прогрессивные правила, связанные с судебной системой и 60-70 процентов судей выбраны по новым правилам».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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