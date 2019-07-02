В Азербайджане 60-70% судей выбраны по новым правилам - минюст

БАКУ /Trend/ - Работа азербайджанских судов прозрачна, и каждый может получить информацию о судьях и рассматриваемых ими делах в информационной системе «электронный суд».

Об этом сказал журналистам замминистра юстиции Азер Джафаров, сообщает во вторник Trend.

Джафаров отметил, что в стране строятся новые здания для судов.

Замминистра также подчеркнул, что во избежание каких-либо непроцессуальных действий судьи и граждане общаются только в зале суда, и что для оздоровления корпуса судей была проведена большая работа: «Некоторые судьи были наказаны и отстранены от работы. В Азербайджане применяются самые прогрессивные правила, связанные с судебной системой и 60-70 процентов судей выбраны по новым правилам».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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