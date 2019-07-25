ГЭЦ: Более 14 тыс. суббакалавров участвуют в конкурсе по приему в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году более 14 тысяч суббакалавров участвуют в конкурсе по приему в высшие учебные заведения. Об этом, как передает в четверг Trend, сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра Ханлар Ханларзаде.

"Суббакалавры будут участвовать в выборе специальности, наряду с другими абитуриентами", - сказал он.

По его словам, согласно новым правилам, с этого года суббакалавры могут поступать в высшие учебные заведения без экзамена.

Отметим, что суббакалавры принимают участие в конкурсе (после размещения абитуриентов, сдавших вступительные экзамены) на основе условий (200 баллов, по некоторым специальностям - 150 баллов), определенных по соответствующим группам специальностей.

Начавшаяся накануне процедура выбора специальностей продолжится до шестого августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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