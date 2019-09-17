В Азербайджане должны быть механизмы защиты детей от вредной информации в интернете — глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должны быть механизмы контроля для защиты детей от вредной информации в интернете.

Об этом на заседании парламентского комитета по культуре сказал глава комитета Рафаэль Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, на телеканалах регулируется защита детей от вредной информации: «Но есть и другая сеть – интернет, которую мы не можем регулировать законом. Должна быть и свобода информации, слова, и механизмы контроля».

По словам главы комитета, должен быть поднят вопрос по реконструкции существующих домов культуры.

Гусейнов напомнил, что уже через несколько лет после создания мирового кино в Азербайджане были сняты новые фильмы: «Первые фильмы были о нефти. И в нефтяной стране должно быть повышено внимание к развитию кино. Нам нужны фильмы о самых различных сферах, но особо следует отметить детские фильмы».

Председатель комитета добавил, что полностью готов законопроект «О сохранении и развитии искусства мугама в Азербайджане», который планируется вынести на пленарное обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса.

По словам депутата, также готова предварительная версия законопроекта «О письменных памятниках Азербайджана».

С другой стороны, несмотря на то, что также готов законопроект «О вещании кабельной сети», есть разногласия по двум пунктам, после решения которых, документ можно будет представить на обсуждение парламента.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета обсуждались проекты поправок к законам «Об информации, информатизации и защите информации», «О правах ребенка», «О рекламе», «О дошкольном образовании», «О кинематографии», «О средствах массовой информации», «Об издательском деле», «Об общественном теле и радиовещании», «О телекоммуникациях» и «О театрах и театральной деятельности».

После обсуждений проекты поправок были рекомендованы на пленарное заседание парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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