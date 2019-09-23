В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)

23 сентября 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Восстановлено движение автотранспорта на участке от пересечения улиц Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде до ул. Дж. Мамедгулузаде (Центральный военный госпиталь) в Насиминском районе Баку, который семь лет оставался закрытым в связи со строительством новой станции метро, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Пока на данной территории в эксплуатацию введена одна двухполосная проезжая часть четырехполосной дороги, поскольку строительство станции метро не завершено.

Сданный в эксплуатацию участок ул. Джейхуна Салимова разредит транспортный поток по Тбилисскому проспекту и на ее пересечениях с другими улицами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
  • В Баку через 7 лет открылась часть дороги (ФОТО)
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