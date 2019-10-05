Адресной государственной социальной помощью в Азербайджане охвачено более 70 тысяч человек

5 октября 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Адресная государственная социальная помощь охватывает более 70 тысяч малообеспеченных семей, или около 300 тысяч человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

Согласно заявлению, среднемесячная сумма на одну семью составляет около 240 манатов, что на 37,5 процента больше чем в 2018 году, когда на одну семью в месяц в среднем приходилось 174,6 маната.

Также получающим помощь малоимущим семьям дополнительно предоставляется ежемесячное пособие на ребенка возрастом до года в размере 55 манатов.

Отметим, что заявка на адресную социальную помощь государства подается в электронной форме. Граждане имеют возможность обратиться за получением адресной государственной социальной помощи представляемой ими семье, всего лишь подключившись к интернету. Анализ данных, введенных гражданами в электронную систему, а также процесс принятия решений выполняется системой автоматически, что является показателем прозрачности, адресности и оперативности в системе социальной помощи.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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