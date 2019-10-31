На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)

31 октября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реализуется новый проект по расширению дорожной инфраструктуры - питстопы, сообщает в четверг Trend.

Проект стартовал в прошлом году.

На первоначальном этапе питстопы (остановки) планируется установить на автотрассах в направлении Грузии, России и Ирана, на следующих этапах - по дороге в Габалу.

Всего планируется построить 50 питстопов, в которых можно будет отдохнуть, перекусить, также предусмотрены места по туристическому информированию.

Проект реализует в Азербайджане частная латвийская компания.

Отметим, что создание питстопов на обочинах дорог Азербайджана предусмотрено для того, чтобы туристам и путешественникам было бы удобно добираться до дома.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
  • На автотрассах Азербайджана создаются питстопы (ФОТО)
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