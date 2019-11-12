Завершилась реконструкция автодороги в Агстафинском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилась реконструкция автомобильной дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство автомобильных дорог.

Дорога протяженностью 9,3 км реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией.

Здесь построены три автобусные остановки, установлены 46 дорожных знаков, 18 указателей километража, нанесена дорожная разметка.

С реконструкцией дороги местного значения обеспечен более удобный выезд как на автодорогу Баку-Алят-Газах-госграница Грузии, так и на дорогу Агстафа-Пойлу-госграниуа Грузии, облегчены грузо- и пассажироперевозки.

Ранее в Агстафинском районе была реконструирована автомобильная дорога Колайыр-Дюзгышлыг-Молладжафарли-Хылхына-Гарагасанли. Тем самым было облегчено передвижение более 4 тыс. человек.

Напомним, что глава азербайджанского государства 1 мая 2019 г. подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агстафа–Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына Агстафинского района. В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Агстафа – Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына, соединяющей четыре населенных пункта c населением численностью 19 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 3,9 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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