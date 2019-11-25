В некоторых поселках Баку из-за оползня приостановлена подача воды

БАКУ /Trend/ - В связи с вызванной оползнем аварией на проходящей по территории поселка Бибихейбат магистральной водопроводной 500-миллиметровой линии подача питьевой воды в поселки 20-й участок, Бибихейбат и Шихов Сабаильского района приостановлена.

Как сообщили Trend в ОАО "Азерсу", после завершения работ по ликвидации аварии, водоснабжение в означенные поселки будет восстановлено.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам в связи с возникшей проблемой.

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