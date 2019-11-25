В некоторых поселках Баку из-за оползня приостановлена подача воды

25 ноября 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с вызванной оползнем аварией на проходящей по территории поселка Бибихейбат магистральной водопроводной 500-миллиметровой линии подача питьевой воды в поселки 20-й участок, Бибихейбат и Шихов Сабаильского района приостановлена.

Как сообщили Trend в ОАО "Азерсу", после завершения работ по ликвидации аварии, водоснабжение в означенные поселки будет восстановлено.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам в связи с возникшей проблемой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку выявлен продуктовый магазин, торгующий просроченной продукцией
Общество 23 ноября 14:34
В бакинский поселок вода будет подаваться с перебоями
Общество 19 ноября 11:53
В одном из районов Баку вода будет подаваться с перебоями
Общество 12 ноября 11:06
"Азерсу" о качестве питьевой воды в Баку
Общество 7 ноября 14:19
Горхмаз Гусейнов: У “Азерсу” нет своего асфальтового хозяйства
Общество 7 ноября 13:48
В Азербайджане проводится паспортизация воды
Общество 7 ноября 12:26
Лента новостей
Узбекистан значительно увеличил производство автомобилей
Бизнес 13:08
Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Общество 13:07
ПО "Азеригаз" огласило показатели обеспечения газом жилых домов за 10 месяцев
Энергетика 13:06
АБР одобрил кредит для финансирования транспортной инфраструктуры Грузии
Финансы 13:06
Carlsberg Azerbaijan и MFL создают футбольную Бизнес Лигу
Общество 13:06
Авторитетное издание "Российская газета" опубликовало интервью с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 12:56
UniCredit обсуждает продажу 50% доли в Yapi Kredi
Финансы 12:54
Галина Ниязова: Межрегиональный форум откроет новые возможности для продвижения интересов Москвы и Баку
Политика 12:50
Brent может подорожать до 62 долларов за баррель
Финансы 12:49