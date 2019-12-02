Президент Ильхам Алиев предоставил Диляре Сейидзаде персональную пенсию Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Диляре Сейидзаде персональной пенсии Президента Азербайджана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, за заслуги на государственной службе в Азербайджане Диляре Багыр гызы Сейидзаде предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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