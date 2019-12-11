Завтра в Баку осадков не ожидается

11 декабря 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 9-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается дождь, местами туман, ветер западный.

Ночью 2-7, днем 8-13 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 3-7 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, благоприятный для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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