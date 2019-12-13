Коллегия адвокатов Азербайджана предлагает освободить от налогов услуги адвокатов по назначению

БАКУ /Trend/ - Было бы хорошо, если плата лицам, оказывающим адвокатские услуги за государственный счет, была освобождена от налогов.

Об этом сказал журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что до февраля прошлого года государство оплачивало адвокатам по 2 маната за час адвокатской деятельности. Но с февраля прошлого года распоряжением Президента Ильхама Алиева плата за адвокатские услуги была повышена втрое, и в настоящее время за час работы адвокатам платят 6 манатов.

Багиров считает, что в сравнении с другими регионами, это нормальная сумма: «Если адвокат оказывает юридическую помощь за государственный счет в течение 8 часов, то это составляет 48 манатов в день, что вовсе не мало, но есть один момент. Думаю, что этот вопрос должен быть объектом обсуждения в будущем. В эту сумму входят НДС и другие налоги. По-моему, будет лучше, если эти 6 манатов будут освобождены от налогов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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