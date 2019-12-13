Коллегия адвокатов Азербайджана предлагает освободить от налогов услуги адвокатов по назначению

13 декабря 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Было бы хорошо, если плата лицам, оказывающим адвокатские услуги за государственный счет, была освобождена от налогов.

Об этом сказал журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что до февраля прошлого года государство оплачивало адвокатам по 2 маната за час адвокатской деятельности. Но с февраля прошлого года распоряжением Президента Ильхама Алиева плата за адвокатские услуги была повышена втрое, и в настоящее время за час работы адвокатам платят 6 манатов.

Багиров считает, что в сравнении с другими регионами, это нормальная сумма: «Если адвокат оказывает юридическую помощь за государственный счет в течение 8 часов, то это составляет 48 манатов в день, что вовсе не мало, но есть один момент. Думаю, что этот вопрос должен быть объектом обсуждения в будущем. В эту сумму входят НДС и другие налоги. По-моему, будет лучше, если эти 6 манатов будут освобождены от налогов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила полномочия еще одного адвоката
Общество 28 ноября 13:55
Глава Ассоциации адвокатов Турции: Быть сильным государством — значит иметь сильный институт судов и адвокатуры
Политика 4 октября 16:16
Адвокатская палата Турции поддержит освобождение азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт 4 октября 13:08
В Азербайджане адвокаты получили электронные подписи для использования электронной судебной системы - коллегия
Общество 4 октября 12:31
В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
Политика 4 октября 10:24
В Баку состоится тестовый экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов
Общество 5 сентября 11:21
Лента новостей
Азербайджан оказал Албании помощь в размере 500 тыс евро
Политика 14:06
Завтра в Баку местами туман, морось
Общество 13:56
Функционер оппозиции резко отозвался на призыв Али Керимли "бойкотировать" предстоящие выборы
Политика 13:51
Узбекистан в 2020 году существенно расширит площади плодоовощных кластеров
Бизнес 13:39
Турция на более чем 70% сократила экспорт стали в США
Турция 13:33
Внешнеторговый оборот Грузии вырос
Финансы 13:29
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Европа 13:29
«Aquavita» поддерживает баскетболистов! (ФОТО)
Общество 13:22
Представители АЖД изучили транзитный потенциал Беларуси
Транспорт 13:19