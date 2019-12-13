Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане

13 декабря 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На выходные в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром слабый туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью 5-7 днем 10-13 градусов тепла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии и природных ресурсов.

На Большом и Малом Кавказе преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 7-11 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, моросящий дождь. Температура воздуха ночью 5-8, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-3, днем 5-8 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

В центральных районах преимущественно без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 градусов тепла, в горах 6-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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