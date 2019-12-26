В Азербайджане изменены правила ведения государственного реестра юридических лиц

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила ведения, использования и охрану государственного реестра юридических лиц".

Как сообщает в четверг Trend, согласно прежним правилам, государственный реестр представлял из себя информацию об организации, регистрации, реорганизации, ликвидации, нахождении в процессе ликвидации, а также информацию о приостановлении либо восстановлении деятельности политических партий, профсоюзов, неправительственных организаций (НПО), филиалов и представительств иностранных НПО.

Согласно новым правилам, в этот перечень будет внесена и информация о лишении юридического лица права заниматься определенной деятельностью на основании уголовно-правовой меры, вынесенной на основании решения суда.

Согласно закону Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", в записях в государственном реестре о структуре должны быть отражены новая информация - о окончательном решении суда по применению уголовно-правовой меры, на основании которых структура лишена права заниматься определенной деятельностью, о запрете на реорганизацию или упразднение юридического лица, в том числе информация о применении уголовно-правовой меры, на основании которых структура лишена права заниматься определенной деятельностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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