АН Азербайджана примкнула к борьбе с коронавирусом

30 января 2020 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Союз свободных профсоюзов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проведут просветительские и профилактические меры в свете борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АН.

В Академии даны поручения по проведению соответствующих профилактических мер.

Профсоюзы управлений, предприятий и учреждений НАНА проводят в коллективах просветительские и профилактические работы путем привлечения к процессу сотрудников санэпидстанций, врачей различных профилей и специалистов других соответствующих органов", - сказали в Академии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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