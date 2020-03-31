В Азербайджане могут обеспечить малоимущую молодежь квартирами

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане к категории населения, которым жилые помещения предоставляются по договору социального найма, относится и малообеспеченная молодежь.

По данным Trend, это нашло отражение в новых изменениях Жилищного кодекса.

Согласно предлагаемому изменению, малоимущей молодежи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в Азербайджане, будут предоставляться жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда на основе договора социального найма.

Согласно предлагаемому изменению в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки и нуждающихся в социальной защите, будут предоставлены жилые помещения по договору социального найма в порядке, установленном Жилищным кодексом Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)