Университет АДА продолжает обучение студентов в режиме онлайн

БАКУ/Trend/ - С целью защиты от угрозы, создаваемой в Азербайджане пандемией коронавируса, академический состав Университета АДА перешел на онлайн-метод обучения через специально созданную для учебных заведений платформу Blackboard Collaborate.

Как сообщили Trend в университете, платформа Blackboard Collaborate также предоставляет более 1000 студентам возможность присоединиться к электронным урокам, общаться с преподавателями через виртуальные форумы и дискуссии, адресовать вопросы, связанные с уроком, и выполнять задания онлайн. Оценка и выполнение задач также осуществляется через эту систему. Студенты могут отслеживать обновления, связанные с учебным процессом и академическими показателями, используя любое мобильное устройство в соответствии с академическим графиком.

Согласно данным, для повторного просмотра уроков учащимися записываются видеуроки и размещаются в архив на облачных серверах. Иностранные студенты университета также продолжают обучение посредством онлайн-уроков.

Для повышения качества занятий руководство университета проводит мониторинг, подключаясь к урокам. Платформа Blackboard Collaborate готовит еженедельные обзорные отчеты для деканов, и эти отчеты обсуждаются через регулярные видеоконференции, проводимые академическим персоналом.

Как отмечается в информации, платформа Blackboard Collaborate уже более двух недель успешно тестируется и обеспечивает онлайн-уроки студентам.

Отметим, что Университет АДА с 2017 года использует систему студенческой информации Banner, применяемую 1400 университетами мира, а с 2018 года-систему управления обучением Blackboard. Школа ADA, основанная в 2019 году, также использует эти электронные платформы.