В Бакинской высшей школе нефти продолжаются онлайн-экзамены

БАКУ/Trend - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) продолжаются финальные онлайн-экзамены для оценки результатов обучения, сообщает в пятницу Trend.

Они были организованы впервые в стране в БВШН и завершатся 18 мая.

Объективность онлайн-экзаменов и профилактика плагиата обеспечиваются соблюдением на экзаменах Кодекса чести, разработанного БВШН в соответствии с международной практикой. Экзамены проводятся посредством Системы управления обучением (Learning Management System, LMS). Следует отметить, что эта система была впервые разработана местными специалистами для данного учебного заведения.

Кроме того, студенты БВШН получили сертификаты после успешного окончания курсов, организованных в рамках глобальной лицензионной программы дистанционного обучения Coursera for Campus Стэнфордского университета США.

В общей сложности в программе приняли участие 411 студентов и преподавателей БВШН, включая студентов и магистрантов II, III, IV и V курсов факультетов инженерии по автоматизации процессов и информационной безопасности, 195 студентов курса Foundation и всех слушателей программы MBA. Занятия в рамках программы Coursera for Campus проводятся дистанционно престижными американскими, европейскими и азиатскими университетами.

Студенты, получившие сертификат об успешном окончании курса, могут быть освобождены от сдачи финальных экзаменов по соответствующим предметам.

Следует также отметить, что обучение в Бакинской высшей школе нефти проводится в соответствии с учебными программами британского Университета Хериот-Ватт, поэтому семестровые занятия в Школе начинаются и заканчиваются раньше, чем в других высших учебных заведениях.