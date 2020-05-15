На ряде улиц Баку начнутся работы по нанесению дорожной разметки

БАКУ/Trend/ - С 16 по 26 мая на дорожное покрытие на проспекте Загульба, Мардакянском шоссе и проспекте Гейдара Алиева будет наноситься дорожная разметка, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть осторожными на этих дорогах, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)