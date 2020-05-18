В органах Генпрокуратуры Азербайджана проведены кадровые реформы для обеспечения эффективности работы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках судебно-правовых реформ, проводимых в Азербайджане, в органах прокуратуры продолжаются изменения, в частности, для повышения эффективности кадровой деятельности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Так, начальник отдела по материально-техническому обеспечению Генпрокуратуры Нияз Мамишев, прокурор Хатаинского района Юсиф Ильдырымзаде, прокурор Сабунчинского района Джейхун Ширинов, прокурор Насиминского района Салман Мамедли, прокурор Габалинского района Магсад Оруджев, прокурор Евлахского района Эльхан Панахов в соответствии с законом «О службе в органах прокуратуры» соответствующими приказами, подписанными генеральным прокурором Кямраном Алиевым, были освобождены от занимаемых должностей в связи с достижением возрастного ценза, и их полномочия по службе в органах прокуратуры прекращены.

За плодотворную деятельность в органах данной структуры эти сотрудники были приглашены в Генпрокуратуру, где им вручили почетные грамоты Прокуратуры Азербайджана.

Кямран Алиев выразил им благодарность за продолжительную профессиональную работу в органах прокуратуры.

Экс-сотрудники прокуратуры выразили признательность главе государства и руководству Генпрокуратуры за высокую оценку, данную их работе.

С целью обеспечения эффективности работы в органах прокуратуры были проведены кадровые реформы.

Так, соответствующими приказами, подписанными генеральным прокурором, старшие помощники генпрокурора Тогрул Мухтаров, Намиг Мамедов, помощники Натиг Эйвазов, Фарид Дадашев, Эльнур Эйвазов и Эльвин Баширли были освобождены от занимаемых должностей, и Тогрул Мухтаров был назначен замначальника Управления по контролю за выполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел Генпрокуратуры, Натиг Эйвазов - начальником отдела по организации и анализу обвинений Управления по защите государственного обвинения, Намиг Мамедов - прокурором Управления по контролю над следствием в Генпрокуратуре, Фарид Дадашев - прокурором Организационного аналитического управления, Эльнур Эйвазов - старшим прокурором-методистом Управления по международным связям, Эльвин Баширли - старшим помощником прокурора Ясамальского района.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)