Очень опасно проводить занятия с 10 -12 учащимся одновременно - Ибрагим Мамедов
БАКУ /Trend/ - Разрешение на деятельность репетиторов также имеет важное значение.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, обсуждения в связи с этим все еще продолжаются.
"Разрешена деятельность частных репетиторов. Потому что они занимаются этим на дому. Однако крайне опасно проводить занятия с 10-12 учащимся в одной комнате. Именно по этой причине разрешено обучать в индивидуальном порядке. Если ситуация изменится, то может быть пересмотрен и этот вопрос", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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