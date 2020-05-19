В Баку участились удары молнии - Академия наук

БАКУ/Trend/ - В Баку число ударов молнии увеличилось в 10 раз, сказал во вторник Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, если в 1960-1965 гг. в Баку молнии ударяли 1-2 раза, то теперь это происходит 4-6 раз.

Он отметил, что обычно молнии бывают интенсивными в мае-июне и в сентябре-октябре.

Завотделом экономической и политической географии Азербайджана данного Института, доктор географических наук Нариман Пашаев сказал Trend, что молнии малохарактерны как для Баку, так и для Абшеронского полуострова.

По его словам, больше всего молнии ударяют в Дашкесанском, Гедабейском, Шамкирском, Товузском, Гекгельском, Ордубадском, Шарурском, Балакенском, Гахском, Габалинском, Огузском и Загатальском районах.

Пашаев сказал, что объем ущерба, наносимого в результате стихийного бедствия на территории республики, в первую очередь, зависит от его охвата по региону и населенным пунктам, и затем от интенсивности техногенных процессов: «Больше ущерба наносят геологические процессы (землетрясение, оползень, обвал) и гидрометеорологические процессы (сель, наводнение, половодье, разлив, град)».

Ученый отметил, что за последние 30 лет по числу, разрушениям и человеческим смертям стихийные бедствия приобрели более глобальный характер: «В сравнении с 70-ми годами XX века число стихийных бедствий на Земле увеличилось в 3-4 раза, и ежегодно в их результате погибают в среднем 80-85 тысяч человек».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)