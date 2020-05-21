За три месяца в Азербайджане родилось более 28 тысяч детей

БАКУ/Trend/ - По предварительным данным, в январе-марте текущего года районными (городскими) отделами министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 28 690 новорожденных детей.

Об этом сообщили Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Этот показатель составил 11,6 на 1 000 человек. 52,9 процента рожденных - мальчики и 47,1 процента - девочки. Из них 724 - двойни и 21 - тройни.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)