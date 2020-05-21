Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом
БАКУ/Trend/ - К сожалению, в некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, больше всего загрязнений выявлено в прибрежных зонах Говсана и Сумгайыта.
"В основном это делают предприятия общественного питания, в связи с этим им делаются предупреждения. Уже некоторое время министерство демонстрирует очень жесткую позицию", - отметил он.
"В большинстве объектов питания в Баку, Сумгайыте и других крупных городах установлены очистные фильтры", - подытожил он.
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Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом
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