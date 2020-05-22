В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека – Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1949 и 1962 годов рождения, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.

На сегодня в стране выявлены 3 855 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 399, скончались 46 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 410 лиц, из которых состояние 48 человек оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 259 155 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)