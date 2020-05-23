Джейхун Байрамов о требовании вузами оплаты за обучение в период пандемии

БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов прокомментировал вопрос о требовании некоторыми университетами оплаты за обучение в период пандемии, сообщает в субботу Trend.

Байрамов отметил, что работники вузов осуществили все работы для того, чтобы студенты получали дистанционное образование во время пандемии, были оказаны электронные услуги: «Поэтому требование оплаты за обучение необходимо воспринимать нормально. В большинстве случаев развивать темы на дистанции труднее, нежели представлять их в традиционной форме. Но доносить содержание тем в онлайн-формате имеет свои особенности и стандарты. То есть, содержание передаваемого материала должно быть конкретным и интерактивным. Эти работы проводились продолжительно, и без них 100 тысяч студентов не смогли бы быть привлеченными к онлайн-обучению. Я не могу сказать, что число лиц, работающих в вузах, сократилось, наоборот, эта работа оказалась трудной и объемной для них».

Напомним, что в связи с пандемией с 3 марта в Азербайджане был полностью приостановлен учебный процесс во всех образовательных заведениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)