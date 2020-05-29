В Азербайджане обнародована статистика в связи с экзаменом по азербайджанскому языку в рамках приема в вузы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для участия в экзамене по азербайджанскому языку в рамках приема студентов в вузы и среднеспециальные учебные заведения прошли регистрацию 344 абитуриента, передает в пятницу Trend.

Также регистрацию прошли 240 абитуриентов, которые в 2019 году получили удовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку, и по этой причине допущены ко вступительным экзаменам без участия в экзамене по азербайджанскому языку в этом году.

Напомним, что выпускники секторов, обучение в которых ведется не на азербайджанском языке, для вступления в вузы и среднеспециальные учебные заведения должны сдавать экзамен по азербайджанскому языку.

Государственный экзаменационный центр 12 мая объявил прием студентов на 2020/2021 учебный год в вузы и среднеспециальные учебные заведения. Прием заявлений продолжится до пятого июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)