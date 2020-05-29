В Азербайджане создана система общественного контроля в рамках борьбы с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - В рамках мер по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане на сайте www.koronavirusinfo.az создана система "Правила для всех одинаковые", передает в пятницу Trend.
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