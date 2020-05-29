В большинстве продуктовых магазинов не соблюдаются методические рекомендации - Рамин Байрамлы

БАКУ /Trend/ - В большинстве продуктовых магазинов не соблюдаются методические рекомендации.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в связи с этим такие предприятия будут взяты под особый контроль.

"Призываем их соблюдать эти рекомендации и правила. В противном случае в отношении владельцев таких предприятий будут приняты соответствующие меры", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)