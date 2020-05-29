Рамин Байрамлы: В выходные может быть введен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по субботам и воскресеньям возможно введение особого карантинного режима.

Как сообщает в пятницу Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Байрамлы сказал, что в связи с этим существуют специальные алгоритмы.

"В зависимости от эпидемиологической ситуации в ближайшие выходные дни, а также в праздничные дни в июне возможно всеобщее закрытие".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)