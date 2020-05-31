Проведено видеообсуждение с депутатами-азербайджанцами в регионах России (ФОТО)

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой организована видеоконференция с участием группы депутатов-азербайджанцев местных городских и муниципальных органов по различным регионам Российской Федерации.

Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на сообщение Госкомитета по работе с диаспорой.

В виртуальном мероприятии принимали участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, депутат Химкинского горсовета Московской области Ханоглан Алиев, депутаты Ивановского и Введенского муниципальных советов Санкт-Петербурга Эльшан Гамзаев и Сабир Масимов, депутат Городской Думы Ижевска Удмуртской Республики Бахруз Гумбатов, депутат Госсовета города Кызыл Республики Тыва Чингиз Алиев, а также официальные лица Государственного комитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев, Турал Сафаров, Заур Рамазанов и Теймур Атаев.

Председатель Государственного комитета, поприветствовав участников конференции, поздравил их с 28 Мая – Днем Республики. Коснувшись работы, проделанной в области диаспоры, а также в период пандемии, председатель комитета пожелал депутатам-азербайджанцам, представленным в различных региональных законодательных органах Российской Федерации, успехов в дальнейшей деятельности и призвал их к тесному сотрудничеству с Государственным комитетом для ведения более эффективной работы с азербайджанцами, проживающими в представленных ими регионах.

В ходе обсуждений депутаты подробно рассказали о проводимой ими работе и предпринимаемых шагах, направленных на сокращение негативного влияния пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) на наших соотечественников.

С удовлетворением было отмечено, что в последние годы в деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой наблюдается большое оживление и рост динамики. Выразив чрезвычайно позитивное отношение к тому, что государственная структура Азербайджана интересуется их мнениями и предложениями, наши соотечественники выступили с предложением создания координационного центра депутатов-азербайджанцев, работающих в различных регионах РФ.

Было подчеркнуто значение проведения виртуальных мероприятий регулярно, а не только по историческим датам. Отмечено, что видеоконференции, посвященные различным вопросам, с участием научных, общественных, политических деятелей, представителей гражданского общества в регионах обеих стран одновременно может содействовать расширению деятельности и более эффективной работе азербайджанской диаспоры.

Депутаты выразили Государственному комитету признательность за организацию встречи посредством этого виртуального мероприятия. Oни сказали, что в дальнейшем и сами будут проводить такие видеоконференции и приглашать на эти мероприятия представителей Государственного комитета.