Ульви Мехтиев: Система разрешений в период карантина позволила значительно устранить неформальную занятость

БАКУ /Trend/ - В период особого режима карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Азербайджане было зарегистрировано порядка 70 тысяч новых трудовых договоров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он напомнил, что система выдачи разрешений для передвижения и осуществления деятельности в период карантина начала функционировать с третьего апреля.

"За этот период было зарегистрировано около 70 тысяч новых трудовых договоров. То есть, чтобы получить разрешение для своего сотрудника в этой системе, организации в обязательном порядке должны были подтвердить наличие трудового договора или служебного контракта. Тем самым система разрешений в значительной мере позволила устранить неформальную занятость", - сказал Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)