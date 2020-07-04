В Азербайджане ряд государственных учреждений преобразуют в публичные юридические лица

БАКУ /Trend/ - Согласно Указу Президента Ильхама Алиева от 30 июня 2020 года, на базе государственных учреждений социальной службы, реабилитационных учреждений и центров профессиональной подготовки будут созданы соответствующие публичные юридические лица.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в соответствии с поручением, содержащимся в указе, в стране будет обеспечено создание публичных юридических лиц на базе государственных учреждений социального обслуживания фонда при Министерстве труда и социальной защиты населения публичных юридических лиц, находящихся в подчинении Агентства социальных услуг. Также на основе центров профессиональной подготовки, относящихся к государственной службе занятости при министерстве, на базе реабилитационных учреждений, принадлежащих Государственному агентству занятости, государственной службе медико-социальной экспертизы и реабилитации, будут сформированы публичные юридические лица, находящиеся в подчинении Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

С этой целью министерство в течение двух месяцев обеспечит принятие необходимых мер.

Преобразование указанных предприятий в публичные юридические лица создаст условия для развития их деятельности и расширения функций и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг.