Корея отправила Азербайджану медицинские маски (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в МИД Азербайджана была проведена церемония приема-сдачи медицинских масок, привезенных в Азербайджан Корейской Республикой в рамках проекта помощи в борьбе с пандемией, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

На мероприятии выступили замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов, зампред Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова и чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

Рамиз Гасанов сказал, что передача медицинских масок корейским правительством Азербайджану является символом солидарности с азербайджанским народом и от имени МИД Азербайджана выразил признательность за это.

В заключение мероприятия зампред Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова и посол Кореи Ким Тонг Оп подписали «Акт приема-сдачи дезинфекционных средств, доставленных правительством Кореи в Азербайджан для помощи в борьбе с эпидемией».

(Текст: Кямаля Сеидова.)