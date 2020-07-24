В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет вебинар на тему «Онлайн-обучение и оценка знаний: проблемы и возможности»

БАКУ/ Trend/ - Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) совместно со Стамбульским Техническим Университетом (СТУ) и Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом (UNEC) проведут проведут вебинар на тему «Онлайн-обучение и оценка знаний: проблемы и возможности». На вебинаре, который будет организован на платформе Zoom, будут представлены презентации по эффективному проведению дистанционного обучения и онлайн-оценки во время пандемии COVID-19, а также состоится обмен мнениями.

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, ректор Стамбульского Технического Университета Мехмет Караджа, ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета Адалят Мурадов, генеральный секретарь Сети университетов Черноморского региона Эден Мамут выступят на вебинаре со вступительной речью.

Проректор по учебной работе Стамбульского Технического Университета Фуат Айдын, проректор по науке и исследовательской работе СТУ Алпер Унал, директор Центра информационных технологий Кунейт Танту выступят на вебинаре с презентациями.

В вебинаре примут участие руководители, преподаватели и студенты различных вузов Азербайджана, в том числе БВШН. Всего в вебинаре примут участие более 200 человек.